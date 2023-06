Stiri pe aceeasi tema

- Turdeanul Razvan Calugar, legitimat la Universitatea Cluj, a fost titular și in cea de-a doua partida de pregatire, contra Austriei ce s-a jucat la Arad. Daca miercuri, naționala noastra U-17 s-a impus, scor 3-0, astazi duelul s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Golurile formației noastre au fost marcate…

- La capatul fiecarui sezon, fanii Universitații Cluj sunt rugați sa aleaga cea mai frumoasa reușita din sezon. Anul acesta, caștigator a fost Mamadou Thiam, cu golul sau din meciul terminat la egalitate, scor 2-2, contra celor de la Chindia Targoviște, disputat pe 17 februarie 2023. Universitatea Cluj…

- Razvan Calugar a fost titular astazi, in victoria naționalei U-17 contra Austriei, scor 3-0. Partida s-a disputat la Sannicolau Mic, in Arad. Cele doua naționale se vor mai intalni și vineri, de la ora 11:00. Toate cele trei goluri au fost marcate in repriza secunda. Pentru Romania au marcat: Marin,…

- „Șepcile Roșii” și-au stabilit deja programul perioadei de pregatire, cand vor avea parte de doua cantonamente. Jucatorii au programat primul antrenament vineri, de la ora 15:00, urmand ca sambata sa plece in Slovenia, pana pe 18 iunie. Din data de 22 iunie, pana pe 6 iulie este programat cel de-al…

- Turdeanul Razvan Calugar a caștigat sambata, SuperCupa Romaniei, alaturi de echipa U-17 a celor de la Universitatea Cluj. Calugar a reușit sa marcheze golul victoriei, in prelungirile partidei ce s-a jucat pe stadionul „Steaua” din Ghencea. Partida a fost transmisa in direct pe FRF TV. Razvan Calugar…

- Echipa de juniori U-17 a Universitații Cluj a caștigat titlul național la aceasta categorie de varsta, dupa ce a trecut in marea finala, de FCSB, dupa executarea loviturilor de departajare. Dupa primele 90 de minute, scorul a fost egal 1-1, Pojar deschizand scorul pentru U, in minutul 70, bucureștenii…

- Turdeanul Razvan Calugar, legitimat la Universitatea Cluj, este titular in finala Ligii Elitelor U-17 ce va incepe la ora 11:00. Calugar este unul dintre cei mai apreciați juniori din lotul clujenilor, fiind o prezența constanta și la echipa naționala de juniori. Razvan Calugar a inceput fotbalul la…

- Turdeanul Razvan Calugar, legitimat la Universitatea Cluj, a fost titular in ambele partide pe care naționala U-17 a Romaniei le-a disputat contra reprezentativei similare a Macedoniei de Nord. Romania a caștigat prima partida (3-2) și a pierdut duelul numarul 2 cu macedonenii, 0-1. In primul meci,…