FOTBAL - Încă două plecări de la Poli; un alt jucător ţine însă de contract Politehnica Iasi a inceput in aceasta saptamana sa lucreze la intensitate maxima, dupa ce saptamana trecuta au avut loc testarile fizice si medicale ale fotbalistilor. Stafful coordonat de Leo Grozavu a programat cate doua antrenamente pe zi in primele zile ale saptamanii, incercandu-se aducerea jucatorilor cat mai aproape de tonusul fizic normal. In paralel, Poli a continuat sa rupa contractele cu cei pe care Grozavu nu vrea sa se mai bazeze in sezonul de primavara. Ieri, sefii clubului din Copou au anuntat ca au ajuns la acorduri privind stoparea colaborarilor cu portarul austriac Tobias Knoflach,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

