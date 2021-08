Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Bumba (27 de ani) a contribuit decisiv la victoria echipei sale, Kisvarda, cu Gyirmot, scor 2-1. Mijlocașul ofensiv roman a fost sclipitor in meciul din etapa 2 a campionatului Ungariei, care a urcat-o pe Kisvarda provizoriu pe locul 1. Claudiu Bumba, gol și pasa de gol in Kisvarda - Gyirmot…

- Președintele italian, Sergio Mattarella, le-a conferit tuturor jucatorilor și membrilor staffului echipei naționale de fotbal Ordine de merit al Republicii Italiene de diferite grade pentru victoria obținuta in Campionatul European de fotbal. Acest lucru a fost relatat de Serviciul de presa al Palatului…

- Echipa de fotbal a Cehiei a produs o mare surpriza la EURO 2020, prin victoria in fata formatiei Olandei, cu scorul de 2-0 (0-0), duminica seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in optimile de finala ale competitiei. Cehia a facut un meci aproape perfect si s-a impus prin…

- Cristiano Ronaldo, capitanul reprezentativei Portugaliei, a egalat recordul mondial de goluri internationale (109), detinut de iranianul Ali Daei, dupa dubla pe care a reusit-o in partida cu Franta (2-2), disputata miercuri seara la Budapesta, in cadrul Campionatului European de fotbal - EURO 2020.…

- Selectionata de fotbal a Ungariei conduce reprezentativa Frantei, campioana mondiala en titre, cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc sambata pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final EURO 2020. Ungaria a reusit sa deschida scorul in mod neasteptat in finalul primei…

- Puskas Akademia, vicecampioana Ungariei, echipa la care joaca internationalul roman Alexandru Baluta, va juca in primul tur al competitiei de fotbal Europa Conference League contra formatiei finlandeze Inter Turku, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la Nyon. Fehervar FC, formatie la care evolueaza…

- Selectionata de fotbal a Ungariei a terminat nedecis cu Irlanda, 0-0, marti seara, la Budapesta, in ultimul sau meci de verificare inaintea EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). Dupa victoria de vineri contra Ciprului (1-0), maghiarii au aratat o lipsa de inspiratie contra unei echipe care a…

- Jucatorii echipei nationale de fotbal a Ungariei nu vor ingenunchea inainte de inceperea meciurilor ca un gest impotriva rasismului, intrucat considera ca este un protest politic, a anuntat Federatia ungara de fotbal (MLSZ) in ajunul debutului EURO 2020, citata de agentia EFE. "Regulamentele…