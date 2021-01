Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, președintele in funcție al Statelor Unite, este de parere ca ar trebui sa primeasca laude și sa-i fie recunoscut meritul pentru apariția vaccinurilor anti-Covid, conform unui nou mesaj publicat pe Twitter.

- Crina Pintea (30 de ani), pivotul naționalei Romaniei, va lipsi de la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca, fiind pozitiva cu Covid-19. Spera sa revina in faza grupelor principale. Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot fi urmarite…

- Expertul Anthony Fauci avertizeaza ca vor exista consecințe in ceea ce privește numarul de infectari cu Covid-19, dupa ce peste un milion de americani au calatorit in Statele Unite de Ziua Recunoștinței. Medicul susține ca ar putea aparea noi focare, pe langa cel actual, in contițiile in care SUA au…

- Antrenorul echipei de fotbal Al Hilal Riad, romanul Razvan Lucescu, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat, luni, campioana Arabiei Saudite pe contul sau de Twitter. ''Testarile medicale au aratat ca antrenorul echipei #AlHilal, 'Razvan Lucescu', a fost testat pozitiv la COVID-19.…

- Dupa atacul asupra Pearl Harbor din timpul celui de-al doilea razboi mondial, oamenii cu ascendența japoneza din Statele Unite au fost forțați sa intre in „lagare de internare” din SUA, impotriva voinței lor. Peste 60% dintre ei erau cetațeni americani, iar unii dintre ei aveau tati și frați care serveau…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta.Vezi și: OMS cere ca scolile sa ramana deschise, ingrijorata de explozia de cazuri din Europa:…

- Melania Trump s-a intors, marți, in campania electorala, cu doar o saptamana inaintea alegerilor prezidențiale. Aceasta a fost prima apariție a soției lui Donald Trump la un miting electoral la aproape o luna dupa ce a fost testata pozitiv cu COVID-19, conform hotnews.ro.“Va mulțumesc pentru toata dragostea…