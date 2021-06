Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul echipei nationale de fotbal a Austriei, David Alaba, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 3-1 cu Macedonia de Nord, in Grupa C a EURO 2020, ca el si colegii sai nu trebuie sa se multumeasca doar cu aceste trei puncte si ca e important sa joace bine in continuare pentru a se califica…

- Bucureștiul va gazdui patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal , trei din fazele grupelor și un din optimi. Practic, Arena Naționala va fi gazda a trei dintre echipele care fac parte din grupa C: Macedinia de Nord, Ucraina și Austria. Cealalta, Olanda, va juca la Amsterdam. Euro 2020,…

- Selectionata de fotbal a Scotiei a invins reprezentativa Luxemburgului cu scorul de 1-0 (1-0), duminica, intr-un meci disputat in capitala Ducatului, ultimul test inaintea debutului britanicilor la EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). Singurul gol a fost marcat de Che Adams (27), jucatorul echipei engleze…

- Selectionata de fotbal a Olandei a dispus cu 3-0 de echipa Georgiei, duminica, la Enschede, intr-o ultim,a partide de pregatire inaintea EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). Cu un Memphis Depay aflat in mare forma, echipa antrenata de Frank de Boer a castigat fara probleme meciul cu echipa care miercuri invingea…

- „Prezenta suporterilor este vitala pentru sport in general. Vom avea 12.300 de spectatori. Federatia Romana de Fotbal a facut o propunere catre Ministerul Sanatatii sa ducem aceasta capacitate la 50% din stadion. Urmeaza ca pana pe data de 28 aprilie sa instiintam UEFA de decizia pe care am luat-o.…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a confirmat vineri orasul german Munchen printre gazdele EURO 2020, in timp ce Bilbao a fost inlocuit de alta localitatea din Spania, Sevilla, iar meciurile prevazute la Dublin se vor disputa la Sankt Petersburg si Londra, transmite presa internationala. …

- Selectionata Macedoniei de Nord, invinsa recent de Romania cu 3-2 la Bucuresti, a produs o surpriza uriasa, miercuri seara, prin victoria cu 2-1 in fata echipei Germaniei, la Duisburg, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022. Cvadrupla campioana mondiala a fost condusa mai intai…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins selectionata Macedoniei de Nord cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, la debutul sau in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au obtinut victoria cu emotii, dupa ce au avut 2-0 si au fost egalat in decurs…