- Federatia rusa de fotbal (RFS) a anuntat, marti seara, ca a adresat o scrisoare Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) pentru a denunta noul tricou al selectionatei ucrainene pentru turneul final al EURO 2020, pe care figureaza Crimeea anexata si sloganuri patriotice, informeaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca au fost parcurse noi etape în constructia gazoductului Nord Stream 2, menit sa furnizeze gaz rusesc în Europa si care s-a confruntat cu numeroase obstacole.„În urma cu doua ore si jumatate, montarea primei linii a gazoductului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea ce permite convocarea rezervistilor pentru serviciul militar fara a decreta mobilizarea, a comunicat miercuri presedintia de la Kiev, transmite Reuters. Legea, aprobata de parlament in martie, permite o intarire semnificativa a fortelor…

- Mihai Fifor, fost ministru al Apararii in guvernele Tudose și Dancila, solicita președintelui Romaniei convocarea CSAT pentru decizii legate de situația tensionata din zona Marii Negre. Ședința ar fi necesara in contextul in care trupele rusești au adus la granița cu Ucraina peste 100.000 de soldați…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat marti pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa se intalneasca in zona conflictului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei pentru a face sa scada tensiunea dintre cele doua tari, transmit agentiile internationale de presa, noteaza Agerpres.…

- In pline tensiuni generate de o comasare fara precedentde trupe rusești la frontiera cu Ucraina, președintele Franței ridica tonul la adresa Moscovei. Liderul de la Elysee s-a declarat gata sa aplice sancțiuni Rusiei in caz de „comportament inacceptabil”. Intr-un interviu acordat postului american CBS,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a deplasat in vizita in estul Ucrainei, in contextul desfașurarii de trupe ruse la granița și a accentuarii tensiunilor dintre Rusia pe de-o parte și Ucraina și NATO pe de alta. Zelenski a spus ca armata ucraineana face tot posibilul pentru respectarea armistițiul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Ucraina se simte sustinuta de Marea Britanie si alte tari din G7 in confruntarea cu Rusia, dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. "Actiunile recente ale Rusiei reprezinta o provocare serioasa pentru…