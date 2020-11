Jucatorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Denis Alibec, a afirmat la finalul partidei cu Irlanda de Nord, scor 1-1, ca toti "tricolorii" sunt fericiti pentru intrarea in urna a doua valorica la tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru Cupa Mondiala din 2022 unde isi doresc adversari cat mai facili.



"Ne-am dorit sa castigam azi, este un punct important pentru noi. Suntem fericiti ca am intrat in urna a doua si avem speranta la o grupa cat mai favorabila. Noi trebuie sa avem incredere in noi, am facut un meci bun si trebuie sa continuam asa, sa nu renuntam pana in ultima…