- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a reusit o tripla pentru Juventus Torino in victoria cu 3-1 de la Cagliari, duminica, in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Italiei. Foarte criticat dupa ce Juventus a fost eliminata de FC Porto in optimile de finala ale Ligii Campionilor, Ronaldo a…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a disputat al 600-lea meci de campionat din cariera sa, marti seara, contribuind cu un gol la victoria obtinuta pe teren propriu de Juventus Torino, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Spezia, in cadrul etapei a 25-a din Serie A, informeaza Agerpres. Starul…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a reusit o noua dubla pentru Juventus Torino, in partida castigata fara probleme de echipa sa, cu scorul de 3-0, in fata "lanternei rosii" Crotone, luni seara, in cadrul etapei a 23-a a campionatului Italiei, potrivit Agerpres. Starul lusitan a marcat ambele…

- Cristiano Ronaldo, care a inscris miercuri un gol pentru Juventus Torino si are 760 de goluri in cariera sa, nu este cel mai prolific marcator din istoria fotbalului, sustine Federatia ceha de fotbal, potrivit careia atacantul portughez mai are nevoie de 62 de goluri pentru a-l depasi pe Josef Bican,…

- Cristiano Ronaldo a reusit o dubla pentru Juventus Torino in partida castigata pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in fata formatiei Udinese, duminica seara, in cadrul etapei a 15-a a campionatului Italiei, atacantul portughez depasindu-l cu aceasta ocazie pe legendarul fotbalist brazilian Pele in privinta…

- Atacantul vedeta al echipei italiene Juventus Torino si al nationalei de fotbal a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, spune ca spera sa joace in continuare ''multi ani'', iar castigarea Cupei Mondiale ramane un ''vis'' al sau, noteaza BBC. Castigator de cinci ori al Balonului…