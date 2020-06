Fotbal: Clubul Olympique Marseille, amendat cu 3 milioane euro pentru încălcarea regulilor fair play-ului financiar Clubul francez de fotbal Olympique Marseille a fost amendat cu 3 milioane euro pentru incalcarea regulilor fair play-ului financiar (FFP), dar va putea juca in Liga Campionilor in sezonul viitor, a anuntat vineri UEFA, citata de AFP.



Pe langa amenda, Camera de judecata a Comisiei de control financiar al cluburilor (ICFC) din cadrul UEFA a decis sa retraga 15% din sumele pe care clubul le va primi pentru participarea sa in cupele europene in sezonul 2020-2021, eventual si in sezonul 2021-2022 daca va obtine calificarea, si sa impuna o limita de 23 de jucatori pentru lotul ce va putea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

