Fotbal: Campionatul Turciei se va relua pe 19 decembrie

- Președintele Federației Turce de Fotbal a anunțat miercuri ca meciurile din prima liga se vor relua in data de 19 decembrie, dupa incidentul in care a fost implicat arbitrul Halil Umut Meler, la partida dintre Ankaragucu și Rizespor.

- Campionatul Turciei, care a fost suspendat dupa atacul comis impotriva arbitrului Halil Umut Meler in cursul unui meci din prima liga, se va relua 19 decembrie, a anuntat, miercuri, presedintele Federatiei turce de fotbal (TFF), citat de AFP."Toate ligile se vor relua marti 19 decembrie", a transmis…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat incidentul produs in prima liga de fotbal turca, unde arbitrul a fost batut la finalul partidei dintre Ankaragucu și Rizespor. „Nu exista absolut niciun loc pentru violenta in fotbal, pe teren sau in afara acestuia”, a scris conducatorul Federatiei internationale…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, la Sinaia, referindu-se la migratia primarilor PNL catre PSD, ca astfel de transferuri sunt „absolut inacceptabile”, punctand ca ar fi bine ca ele sa aiba loc asa cum se intampla in fotbal, intr-o anumita perioada, „nu pe toata durata campionatului”.…

- Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat ca turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din 2034 va avea loc in Arabia Saudita, pentru prima data in istorie. Cupa Mondiala se va intoarce in Orientul Mijlociu, la 12 ani dupa ce turneul s-a desfașurat in Qatar. Anunțul a fost facut de președintele…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a prezentat condoleantele organismului pe care-l conduce presedintilor federatiilor palestiniene si israeliene de fotbal intr-o scrisoare trimisa vineri, ca reactie la conflictul sangeros dintre Israel si Gaza, informeaza AFP, potrivit Agerpres."FIFA se alatura…

- Supercupa Italiei se va disputa la inceputul anului 2024 in Arabia Saudita, iar 4 echipe vor juca in sistem semifinala-finala, preluand astfel exemplul din Spania. Președintele celor de la Napoli este nemulțumit de locația unde se va desfașura competiția și a avut un derapaj la adresa oficialilor fotbalului…

- Edgar Paez a fost impuscat mortal la Bogota, in timp ce se intorcea acasa dupa ce echipa pe care o prezideaza, Tigres FC, a pierdut in liga secunda columbiana, scrie lequipe.fr, preluata de News.ro.