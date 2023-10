Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul argentinian Lionel Messi a castigat „Balonul de Aur” pentru a opta oara in cariera, luni seara, in cadrul galei gazduite de Teatrul Chatelet din Paris. Dupa ce a ratat trofeul din 2022 in fața lui Karim Benzema, Messi, care a condus Argentina catre caștigarea Cupei Mondiale din Qatar, a…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain), care joaca in prezent la Inter Miami, a castigat premiul Balonul de Aur pentru a opta oara, un record, luni seara, in cadrul ceremoniei gazduite de Teatrul Chatelet din Paris. LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR! Eight Ballon d’Or for…

- In prezent, se desfașoara cea de-a 67-a ediție a prestigioasei Gale a "Balonului de Aur" la Teatrul Chatelet din Paris, iar acest eveniment poate fi urmarit in direct pe site-ul www.stiripesurse.ro.UPDATE 30 octombrie, ora 22.00: Au fost anunțate locurile 8, 9, 10Locurile 8, 9 și 10 la Balonul de Aur…

- Legendarul mijlocaș englez Sir Bobby Charlton a murit la varsta de 86 de ani, conform presei engleze care citeaza un comunicat al familiei.Sir Bobby Charlton este considerat unul dintre cei mai mari jucatori ai lui Manchester United, marcand 249 de goluri in 758 de apariții in culorile clubului,…

- Presa spaniola anunța ca Lionel Messi (36 de ani), atacantul formației americane Inter Miami, va caștiga pentru a opta oara in cariera Balonul de Aur. A 67-a Gala a Balonului de Aur va fi organizata pe data de 30 octombrie, la Teatrul Chatelet din Paris, dar publicația spaniola Sport susține ca știe…

- Argentinianul Lionel Messi, accidentat, nu a fost selectat in lotul lui Inter Miami pentru partida din Major League Soccer (MLS) contra celor de la New York City FC, care a avut loc duminica dimineata (1-1) ratand astfel al treilea meci consecutiv, scrie

- Lionel Messi s-a plans de primirea de la Paris dupa ce a cucerit Campionatul Mondial cu Argentina. Nasser Al Khelaifi, președintele lui PSG, i-a raspuns actualului fotbalist de la Inter Miami și a explicat de ce succesul „Puricelui” din Qatar nu a putut fi sarbatorit intr-un mod grandios. „A fost delicat…

- ​Lionel Messi a stralucit din nou pentru Inter Miami, iar gruparea patronata de David Beckham a caștigat dramatic Leagues Cup, dupa victoria obținuta la loviturile de departajare cu Nashville, scor 1-1 (dupa 90 de minute) și 10-9 la loviturile de departajare.