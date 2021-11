Stiri pe aceeasi tema

- Andriy Shevchenko este noul antrenor al echipei Genoa, a anuntat clubul din Serie A, duminica, pe site-ul oficial. Contractul acestuia este valabil pâna la 30 iunie 2024."Începem aceasta noua aventura împreuna pentru a duce Genoa la nivelul istoriei sale marete", a notat…

- Starul suedez Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei AC Milan, si-a trecut duminica un nou record in palmares, reusind sa ajunga la un total de 400 de goluri marcate la nivel de campionat, in Suedia, Olanda, Italia, Spania, Franta, Anglia si Statele Unite, informeaza EFE. Ibrahimovic, care…

- Clubul italian de fotbal Juventus Torino a anuntat, marti, ca a inceput o procedura pentru identificarea persoanei sau persoanelor care au proferat insulte rasiste la adresa portarului francez al echipei AC Milan, Mike Maignan, duminica, inaintea meciului incheiat la egalitate (1-1), in Serie A,…

- De 60 de ani n-a mai inceput Juventus un campionat fara victorie in primele patru etape și doar a patra oara in istorie. Nu au decat doua remize in acest sezon. Incredibil, dar adevarat! Juventus este la retrogradare, a treia din coada dupa primele patru etape din Serie A! 2-2 cu Udinese, 0-1 cu Empoli,…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic nu este Superman si nu se va recupera la timp dupa accidentarea pe care a suferit-o la timp pentru a putea juca in intalnirea cu Juventus Torino de duminica seara, din Serie A, a declarat antrenorul echipei AC Milan, Stefano Pioli, scrie Reuters. Ibrahimovic…