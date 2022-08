Stiri pe aceeasi tema

- Jason Alexander, 40 de ani, care a fost casatorit pentru scurt timp cu Britney Spears, a fost condamnat pentru patrundere ilegala si agresiune, dupa ce a aparut neinvitat la nunta starului pop din iunie, potrivit The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 8 luni inchisoare cu executare, transmite Agerpres. Decizia nu e definitiva și poate fi atacata cu apel. El a fost condamnat intr-un dosar in care este acuzat ca a…

- Paul Philippe al Romaniei a fost prins luni in Franța, a confirmat ministrul de Interne, Lucian Bode. El fusese condamnat la 3 ani și 4 luni inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei Baneasa, dar a fugit din țara.

- Elena Udrea iese luni, 20 iunie, din Penitenciarul Targsor, unde e incarcerata de patru zile, și este adusa in fața magistraților de la Curtea Suprema, care judeca recursul in casatie declarat de fostul ministru impotriva deciziei prin care a primit 6 ani de inchisoare.

- La șase ani de la oribila tragedie ce a avut loc in comuna Stoenești, județul Argeș, criminalul Gladiolei Vatașescu, femeia ucisa cu 27 de lovituri de cuțit de catre colegul ei de munca, a murit și el. Barbatul era condamnat la detenție pe viața dupa fapta odioasa pe care a savarșit-o. Acum iși doarme…

- Viața lui Britney Spears poate fi oricand scenariu de film. Dupa 13 ani in care s-a aflat sub controlul tatalui a reușit sa iși redobandeasca libertatea. Insa, nici macar in ziua nunții cu Sam Asghari nu s-a putut bucura pe deplin de fericitul eveniment. Motivul? Fostul soț a dat buzna in curtea casei…

- Primul soldat rus jucat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viata, scrie The Guardian. El pledase vinovat in fata instantei pentru impuscarea unui civil ucrainean neinarmat si declarase ca va accepta orice pedeapsa.