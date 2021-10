Stiri pe aceeasi tema

- Angela Similea este in doliu! Doamna muzicii romanești a aflat o veste care a cutremurat-o, respectiv ca fostul sau soț, Jan Hilgen, s-a stins din viața. Barbatul de orgine olandeza a fost una dintre victimele nemilosului virus, COVID-19, iar acesta a trecut in neființa la varsta de 78 de ani.

- Episcopul Devei si Hunedoarei, PS Gurie, care era internat de doua saptamani la Spitalul Judetean din Deva cu COVID-19, a murit, joi, in urma unui stop cardio-respirator, dupa ce, in ultimele zile, a fost intubat. El ar fi implinit 53 de ani la finalul acestui an. PS Gurie ar fi ramas in viața, daca…

- O familie ucisa de Covid, in Giurgiu: Mama, tata si fiu au murit in aceeasi zi, rapusi de virus. O adevarata drama intr-o familie din Giurgiu. Mama, tata si fiul de 36 de ani s-au stins toti din viata, in aceeasi zi, de Covid la Spitalul Județean, pe 13 octombrie. Niciunul dintre ei nu era vaccinat.…

- Starea de sanatate a cantaretului era grava si din pacate astazi s a stins din viata. Cantaretul Petrica Cercel a murit infectat cu coronavirus.Starea de sanatate a cantaretului era grava si din pacate astazi s a stins din viata. "Oameni buni, tatal meu are intr adevar probleme de sanatatehellip; mai…

- Marele actor si regizor Ion Caramitru a decedat astazi, informeaza Mediafax.Ion Caramitru avea 79 de ani.Zilele acestea, actorul Ion Caramitru trebuia sa se afle la Iasi pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Romanesc SFR .Ion Caramitru a fost actor de teatru si film, regizor si politician…

- Lidia Bejenaru Botgros, sotia lui Nicolae Botgros, s a stins din viata. Solista de muzica populara a Orchestrei Nationale de muzica populara "Lautarii" s a stins din viata astazi, 26 iulie.Anuntul a fost facut de directorul general Moldova Concert, Andrei Locoman."Lidia Bejenaru Botgros s a retras in…