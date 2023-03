Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat astazi sentința definitiva in dosarul de corupție in care a fost implicat Sorin Muntean, fostul șef al IPJ Timiș. Va reamintim ca mai multe persoane, intre care șeful Poliției Timiș, un avocat și un lider de clan țiganesc au fost trimiși in judecata de DNA intr-un…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in dosarul "CET Govora", transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, ca nefondat, un recurs in casatie, o cale extraordinara de atac, prin care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, solicita rejudecarea dosarului in care a fost condamnat la 10 ani si 8 luni inchisoare pentru coruptie, conform Agerpres. Instanta…

- Presedintele asociatiei, Dan Tanasa, mentioneaza, intr-o postare pe blogul personal, ca, in luna martie 2019, ADEC a sesizat CNCD cu privire la faptul ca pe pagina de Facebook a Primariei Targu Secuiesc este promovat un eveniment public, respectiv un targ de produse traditionale, exclusiv in limba maghiara,…

- ■ magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a pronuntat o decizie definitiva si irevocabila ■ cei doi au fost acuzati de comiterea unor fapte de coruptie ■ Hotararea a fost pronuntata astazi, 25 ianuarie 2023, in dosarul care-i privea pe deputatul Mugur Cozmanciuc, care la data…

- Deciziei bomba, astazi, data de Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul DNA Timișoara in care au fost trimiși in judecata foștii șefi ai Poliției Timiș și primarul din Recaș – toți inculpații au fost achitați pe linie. Va reamintim ca un imens scandal s-a declanșat in anul 2015, cand primarul…

- Omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru Adriean Videanu , alaturi de alti inculpati in Dosarul Romgaz, au fost achitaati, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, dar și omul de afaceri Ioan Niculae au fost achitați, luni, de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) in dosarul „Romgaz-Interagro”. Decizia nu este definitiva. „A fost și ramane nevinovat”, a declarat luni, la Antena 3, avocatul lui Videanu, care a…