Fostul şef al Poliţiei Mizil, condamnat la închisoare cu suspendare pentru trafic de minori Potrivit portalului instantelor de judecata, Marius Rotaru a fost achitat pentru folosirea abuziva a functiei in scop sexual, pe motiv ca fapta nu exista, si a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pe perioada unui termen de supraveghere de 4 ani pentru favorizarea faptuitorului.In acelasi dosar au fost condamnate alte doua persoaneAstfel, unul dintre inculpati, care mai avea la activ o condamnare, a fost condamnat pentru trafic de minori la o pedeapsa de 7 ani, 8 luni si 245 de zile inchisoare.In cazul acestuia, instanta a dispus si confiscarea unor sume de bani provenite din… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

