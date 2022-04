Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general Corps Touristique Austria, director interimar la Asociația pentru Promovarea Timișoarei Simion Giurca, un profesionist cu o experiența de aproape 35 de ani in domeniul turismului, fost șef al Biroului de promovare și informare turistica al Romaniei din Viena, actual secretar general…

- Gospodinele din Ucraina au inceput mici afaceri cu mancare traditionala, in Romania. In casele in care sunt gazduite, pregatesc o multime de bunatati: coltunasi, cornulete sau clatite, dupa reteta de acasa. FOTO: Diana, Elena si Olya (toate trei din Odessa) si Simona Herb (gazda) Le vand apoi localnicilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile romane au decis declararea ca personae non gratae pe teritoriul Romaniei a 10 persoane care activeaza in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, avand in vedere ca activitatile si actiunile acestora contravin prevederilor Conventiei…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei este in scadere, sambata, fiind anunțate 2.174 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 747 mai puține fața de ziua anterioara. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…

- Asociația pentru Valori in Educație (AVE) a extins pana pe data de 10 aprilie inscrierile pentru Academia de Leadership și Management Școlar, program dedicat tuturor directorilor de școala, gradinița și liceu.

- Romania este in aceste momente centrul unui maraton de solidaritate așa cum nu am mai vazut. Razboiul din Ucraina a mobilizat zeci de mii de oameni gata sa dea o mana de ajutor refugiaților fugiți din calea razboiului.

- In data de 25.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 73.030 de persoane (crestere de 25% fata de ziua anterioara), dintre care 14.188 cetateni ucraineni (in crestere cu 36 %). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.996 cetateni…

- Actorul Mircea Rusu a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca este noul director general al Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. Managerul a prezentat premierele si regizorii care vor monta aici in acest an, printre care Silviu Purcarete, Eugen Jebeleanu si Mihai Maniutiu, si a…