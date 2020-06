Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis suspendarea executarii Hotararii de Guvern privind reorganizarea Ministerului Finantelor Publice. Ministrul Citu dorea sa rupa in doua Directia Generala Juridica, exact directia care trebuie sa gestioneze un proces cu parintii ministrului. Seful Directiei Generale Juridice,…

- ICCJ a decis, marți, anularea sentinței de 4 de ani inchisoare cu executare primita in prima instanța in decembrie anul trecut de deputata PSD Andreea Cosma. Cauza se va rejudeca. Decizia vine dupa ce CCR a stabilit ca sunt nelegale completurile de 3 judecatori de la ICCJ pentru ca judecatorii nu sunt…

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca va cere, la Curtea de Apel București, suspendarea starii de alerta, el fiind de parere ca sunt incalcate drepturile fundamentale ale cetatenilor si vrea ca si Romania sa ia exemplul altor tari care nu mai au restrictii atat de dure. „Maine voi depune in nume propriu…

- Sute de procese vor putea fi deschise impotriva amenzilor date in perioada starii de urgența de polițiștii naționali sau locali. Contravenienții vor avea de acum și un motiv in plus. Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat marți, neconstituționala in ansamblu, Ordonanța de Urgența 34/2020…

- Curtea de Justiției a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat Romania pentru nerespectarea angajamentelor privind calitatea aerului in București. Astfel, Romania risca plata unor amenzi usturatoare daca in cel mai scurt timp nu ia masuri pentru a limita poluarea cu praf a Capitalei. Aceste amenzi se ridica…

- Judecatoarea Camelia Bogdan, de la Curtea de Apel București, va da explicații in fața inspectorilor ANAF in legatura cu suma de 200.000 de euro care apare in declarația sa de avere din 2018. Fiscul a inițiat verificarile in urma unei sesizari primite din partea Grupului de Investigații Politice (GIP)…

- Un fermier a dat statul in judecata pentru ca, din cauza carantinei, nu iși poate lucra terenurile agricole. Acesta a solicitat, printr-o acțiune in instanța, dreptul de a parasi locuința astfel incat sa-și lucreze suprafețele pe care le deține. Procesul este deja la Curtea de Apel București, dupa ce…

