Fostul principe Nicolae al Romaniei a vorbit la Realitatea PLUS despre momentele extraordinare pe care le-a trait in timpul reintoarcerii in țara a Regelui Mihai. Aceasta a fost prima vizita efectuata de regele Mihai in Romania dupa aproape 45 de ani petrecuti in exil. Dupa instaurarea la putere a regimului comunist, in data de 30 decembrie 1947 regele Mihai I a fost obligat sa abdice si sa paraseasca tara, la inceputul lunii ianuarie 1948."Au fost momente de bucurie pentru toata lumea, și pentru familie și pentru popor. Calatoria mea a inceput in Anvers cu mașina. Am plecat cu mai multe zile…