Stiri pe aceeasi tema

- LAUREATI…Trei medalii de bronz si doua mentiuni de onoare a fost bilantul lotului de matematicieni ai judetului Vaslui la Faza Nationala a Olimpiadei de Matematica. La clasa a VII-a, cei doi Mihnea din municipiul Vaslui au reusit sa obtina medaliile de bronz, in ciuda dificultatii subiectelor. Profesorii…

- Marcel Ciolacu vrea explicații cu privire la cumpararea dozelor de vaccin anti-COVID. Liderul PSD arata cu degetul in direcția fostului Guvern. Romania a cumparat peste 100 de milioane de doze de vaccin, pentru 15 milioane de romani, a spus Ciolacu. Chiar și așa, s-a mai facut un contract de 40 de milioane…

- INVESTIȚII… Vești bune pentru negreșteni. In curand va incepe asfaltarea mai multor sectoare de drum din Negrești și satele aferente orașului. Primarul Cristi Rusu a anunțat ca a semnat contractele de execuție. „Dupa o lunga perioada de timp, in care am facut procedura de licitație și aproximativ cinci…

- SUPARAȚI… Se anunța razmerița la Primaria comunei Dranceni, unde un grup de localnici l-au chemat pe prefectul Daniel Onofrei, luni, la o intalnire pe un subiect care mocnește de ceva vreme. Oamenii spun ca in anii trecuți s-au facut multe nereguli cu pamanturile care ar fi ajuns in mod fraudulos la…

- Propaganda rusa inteteste razboiul informational impotriva tarilor care sprijina Ucraina in contextul razboiului. Ambasada Rusiei in Africa de Sud acuza ca un grup al NATO, format din oficialii unei companii romanesti, ar fi fost deplasat in secret la inceputul lunii aprilie la Odesa, o informatie promovata…

- ULTIMA ORA… In data de 14 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vaslui au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data de 13 aprilie, SARBU DUMITRU, in varsta de 28 de ani, municipiul Galați, județul Galați, a plecat in mod voluntar de la domiciliul bunicilor din localitatea Balteni,…

- Angajații Ministerului Afacerilor Interne, pompieri, polițiști de frontiera, jandarmi, polițiști, lucratori vamali, medici veterinari, reprezentanți ai Prefecturii, Direcției de Sanatate Publica și Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt la datorie 24/7 și lucreaza in sistem…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, acuza marti Statele Unite de faptul ca se afla la originea invazie Ucrainei de catre Rusia si indeamna la o incetare a razboiului care a inceput in urma cu sase zile, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…