- Fostul presedinte din Honduras, Juan Orlando Hernandez, a fost gasit vineri vinovat de trafic international de droguri de catre un juriu federal din New York si risca acum inchisoare pe viata, in urma unui proces istoric in justitia americana, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului, a fost gasit vinovat de trafic de droguri de catre un tribunal din SUA. Juan Orlando Hernandez a fost gasit vinovat, vineri, pentru conspirație privind importuri de cocaina in SUA și pentru posesie de "dispozitive distructive", inclusiv mitraliere,…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de doi tineri de 21 si 22 de ani, ambii din Craiova, acuzati de trafic de droguri, respectiv deținere si trafic de droguri si refuzul recoltarii de probe biologice. Procurorii DIICOT sustin ca inculpatii au vandut droguri de risc consumatorilor…

- Elev de liceu din Alba, condamnat pentru trafic de droguri: Peste 650 de pastile de Xananx confiscate. Pedeapsa primita Un elev de liceu din Alba a fost recent condamnat pentru trafic de droguri. Decizia a venit in urma unui acord de recunoaștere a vinovației, acord admis in data de 2 februarie 2024.…

- Vineri, 26 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Maramureș, pe numele unui tanar de 23 de ani. Acesta a fost condamnat la 4 ani și 2 luni inchisoare, sub aspectul…

