Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, care sambata și-a anunțat pe rețelele de socializare, candidatura pentru un nou mandat la alegerile din 2024, iși indeamna acum susținatorii sa protesteze. El susține ca urmeaza sa fie arestat.

- Conturile de Facebook și Instagram ale lui Donald Trump au fost restabilite dupa ce fostul președinte american a fost exclus de pe platformele de socializare mai bine de doi ani, in urma asaltului de la Capitoliu, informeaza BBC . In cazul in care Donald Trump incalca iarași regulile, el poate fi suspendat…

- Trump este acuzat de neglijenta fata de securitatea aeriana a Statelor Unite. „Nu-mi amintesc vreodata sa fi venit cineva in biroul meu sau sa fi citit ceva ca chinezii aveau un balon de supraveghere deasupra Statelor Unite”, a spus Esper, adaugand ca „mi-as aminti asta cu siguranta”.

- Ivana Trump, care a murit in iulie anul trecut, dupa ce a cazut pe scara casei ei din Manhattan, și-a imparțit cu grija averea inainte de moarte. Ea a fost foarte atenta la tot ceea ce era de valoare in viața ei: cainele, hainele și proprietațile de mai multe milioane de dolari. Averea Ivanei Trump…