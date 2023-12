Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Buzatu, fostul presedinte al Consiliului Județean Vaslui, care se afla in arest preventiv, a fost trimis in judecata de DNA sub acuzatia de luare de mita, a anuntat, vineri, DNA. De asemenea, in același dosar, un alt inculpat, expert, aflat in arest la domiciliu, a fost trimis in judecata…

- Dumitru Buzatu a fost trimis in judecata in dosarul mitei de 1,25 milioane de lei primita de la omul de afaceri Emil Savin. Baronul PSD a fost prins in flagrant de DNA in timp ce lua mita. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea in judecata,…

