Stiri pe aceeasi tema

- Laurette a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie de Magaye Gueye, in urma cu doua luni și jumatate. Atacantul francez s-a aflat in mijlocul unui scandal, dupa ce s-a aflat ca i-a adresat cuvinte jignitoare lui Pablo Cortacero, intr-un video din jacuzzi, in care mai apar și doua femei, printre care…

- Mai nou, a cerut casarea sentinței pe care a primit-o, anume un an de inchisoare cu suspendare sub supraveghere și 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitații, pentru evasiune fiscala. Solistul de muzica populara, fost preot caterisit de Biserica Ortodoxa Romana pentru corupere de minori,…

- Vestea ca Dustin Diamond are cancer face inconjurul lumii. Screech din Salvați de clopoțel trece prin clipe cumplite, acesta fiind diagnosticat cu boala in stadiul patru. Astfel, actorul a fost deja spitalizat in Florida. Dustin Diamond, diagnosticat cu o boala nemiloasa In varsta de 44 de ani, actorul…

- Dustin Diamond, actorul care l-a interpretat pe Screech in popularul serial TV „Salvați de clopoțel”, ar fi fost diagnosticat cu cancer in stadiu patru, potrivit reprezentantului sau. Dustin Diamond a fost spitalizat saptamana trecuta la un spital in Florida, dupa ce a acuzat dureri in tot corpul si…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, fost presedinte al PSD, a fost chemata de procurorii DNA, pentru a da declaratii ca martor in dosarul Tel Drum, informeaza Antena3. Irina Tanase a declarat ca nu a dat declaratii in dosar, pentru ca pe vremea aceea avea opt ani. "Am fost citata in calitate de…

- CCR a decis ca pensiile de serviciu nu vor fi impozitate. Proiectul prevedea ca pensiile cu peste 7.000 de lei sa fie impozitate cu 85%.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a pronuntat marti o decizie pe sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu…

- Atunci cand detii drepturi litigioase asupra unui imobil, risti sa il pierzi. Ce reprezinta de fapt un drept litigios? Un drept este litigios daca exista un proces inceput si neterminat cu privire la existenta sau extinderea acestuia, aspect reglementat prin art. 1403 din Codul civil. Drepturi litigioase…

- Sesizarile au fost depuse la CCR de catre Avocatul Poporului și de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Prima dezbatere pe aceasta speța a avut loc pe 14 iulie, iar cea de-a doua pe 30 septembrie, scrie G4Media. Acestea sunt STATELE CHEIE care vor decide alegerile din SUA! Trump conduce, dar numararea…