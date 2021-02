Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea 5 Stele (M5S), careia ii apartin o treime dintre parlamentarii italieni, se va consulta joi cu membrii sai pentru a decide daca il va sprijini pe Mario Draghi in formarea guvernului, noteaza AFP preluat de agerpres. Citește și: Dupa ce PNL s-a prabușit in sondaje, Rareș Bogdan dezvaluie…

- Liderul Forza Italia, Silvio Berlusconi, nu a mai fost vazut de multa vreme in public. Ultima oara cand s-a adresat presei, in septembrie anul trecut, tocmai se externase din spitalul din Milano. Reapariția lui Silvio Berlusconi in public a creat senzație. El a aparut zilele acestea in public prima…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a aparut marti in public prima data dupa o absenta indelungata din cauza imbolnavirii de COVID-19, relateaza AFP. El si-a exprimat sprijinul pentru prim-ministrul desemnat, Mario Draghi. "Ne vom asuma responsabilitatile, cu loialitate si spirit constructiv. E…

- Sergio Mattarella, președintele Italiei, a desemnat noul prim-ministru, in persoana lui Mario Draghi, fostul președinte al Bancii Centrale Europene (BCE). Draghi a acceptat „cu rezerva” propunerea, potrivit presei internaționale. „Este vorba despre un moment dificil. Invingerea pandemiei (COVID-19),…

- Numele prim-ministrului Italiei nu conteaza, dar intentiile lui da, a declarat miercuri liderul partidului de extrema dreapta Liga, Matteo Salvini, referitor la posibilitatea instalarii unui guvern condus de Mario Draghi, fost presedinte al Bancii Centrale Europene, informeaza Reuters. …

- Matteo Renzi, care a declansat criza politica de la Roma dupa retragerea din coalitia de guvernare a micului sau partid, Italia Viva, ar vrea ca fostul sef al Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sa devina noul premier italian, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a fost internat de urgenta intr-un spital din Monte Carlo din cauza unor probleme cardiace, a declarat joi medicul sau personal, relateaza Reuters, EFE si AFP. Alberto Zangrillo a declarat ca l-a vazut luni pe Berlusconi si a considerat ca…