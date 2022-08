Stiri pe aceeasi tema

- Un ieșean a fost condamnat la pușcarie pe viața, dupa ce a fost acuzat ca și-a ucis iubita in bataie. Judecatorii din cadrul Tribunalului Iași au emis recent sentința pe numele lui Ovidiu Moroșanu, pentru omor calificat asupra unui membru de familie. La aplicarea pedepsei, magistrații ieșeni au luat…

- DUPA GRATII… Magistrații Curții de Apel Iași au dat verdictul in dosarul in care Lela Neculaie Maradona a fost trimis in judecata, acuzat fiind de viol. Instanța a decis condamnarea acestuia la 9 ani de inchisoare cu executare și i-au adaugat un surplus de 708 zile de inchisoare, ca recidiva, condamnat…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat, dupa patru ani de judecat, hotararea definitiva in dosarul furtului de bani din locuinta unui cunoscut om de afaceri din municipiul Sebes, proprietar al unei societati producatoare de pavaje, supranumit si ”regele pavelelor”. Instanta de apel a incetat procesul…

- DEFINITIV… Condamnat, in prima instanța, la 14 ani de inchisoare pentru tentativa de omor calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, Eduard Ciocoiu, fiul grefierei de la Barlad, reușește sa obțina, la Curtea de Apel Iași, o pedeapsa ceva mai mica. Astfel, judecatorii ieșeni au scazut…

- SENTINȚA… Magistrații Curții de Apel Iași au decis condamnarea la inchisoare cu suspendare a ambulanțierului barladean trimis in judecata pentru trafic de influența. Instanța a decis condamnarea acestuia la 3 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere…

- DECIZIE… Societatea de transport public local Transurb este obligata sa reangajeze un șofer pe care l-a concediat in urma cu aproape un an de zile. Barbatul a refuzat sa vanda bilete calatorilor, dar și sa constituie o garanție in numerar, mai exact, sa dea societații o suma de bani drept garanție ca…

- Un individ din județul Iași a fost condamnat definitiv la 5 ani de pușcarie, dupa ce a fost acuzat ca și-a taiat mama cu drujba. Decizia a fost luata recent de Curtea de Apel Iași. Oamenii legii spun ca Ion Sarluceanu și-ar fi taiat mama cu drujba din cauza consumului de alcool și al unui […] Articolul…