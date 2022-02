Stiri pe aceeasi tema

- Informații bomba au aparut in dosarul sechestrarii unui taximetrist bucureștean in clubul Champions din Timișoara de catre liderul interlop Lucian Boncu și alți apropiați ai sai. La termenul din 18 ianuarie, avocații inculpaților au solicitat Tribunalului Timiș, ca proba in aparare, audierea fostului…

- Judecatoria Timișoara a motivat sentința prin care, ieri, Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA și fost consilier personal al lui Nicolae Robu, a fost condamnat la doi ani opt luni și 20 de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind gasit vinovat de șantajarea jurnalistului Dragoș Boța,…

- Judecatoria Timișoara a dat, astazi, verdictul in dosarul in care Ioan Nasleu, fostul director general de la Piețe SA, a fost trimis in judecata pentru mai multe infracțiuni. „Fratele” interlopului Lucian Boncu a fost acuzat de șantajarea editorului șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța, și a soției acestuia,…

- Un nou termen din dosarul sechestrarii taximetristului bucureștean in clubul Champion’s din Timișoara, fiind banuit ca a facut ”șmen” la aparate, in care a fost trimis in judecata liderul interlop Lucian Boncu impreuna cu alți apropiați, a fost, astazi, la Tribunalul Timiș. Dupa o scurta pauza pentru…

- Curtea de Apel Timișoara a motivat decizia de respingere ca neintemeiata a apelului formulat de Ioan Nasleu, fostul director general de la Piețe SA Timișoara și ”fratele” liderului interlop Lucian Boncu, impotriva deciziei Tribunalului Timiș care i-a respins acțiunea civila impotriva PRESSALERT.ro și…

- Lucian Boncu este numele celui ce a fost trimis in judecata deoarece ar fi pus la cale asasinarea lui Dragos Bota, cel ce este editor sef al unei publicatii online. Insa, un rol important il joaca si un avocat din Timisoara in aceasta poveste. Totul ar fi pornit de la faptul ca Dragos Bota ar […] Articolul…

- Șoferul mașinii cu migranți care a fost implicat in accidentul cu 12 victime, dintre care doua au murit, a fost prins. Pe parcursul nopții, el a mers la sediul Poliției din Timișoara și acum este...