- Cristiano Bergodi, antrenorul lui Rapid, a decis sa-l titularizeze pe tanarul Alexandru Stan (18 ani) ca atacant central in meciul din aceasta seara cu UTA, ora 21:00. In pauza provocata de meciurile echipelor naționale, Rapid și-a pierdut golgheterul și, totodata, atacantul titular. Kosovarul Albion…

- Constantin Zotta, fost oficial la Rapid, a analizat prestația formației lui Cristiano Bergodi in victoria cu Poli Iași, 3-2. Constantin Zotta este de parere ca trei dintre jucatorii intrați in partea secunda, Papeau, Cirjan și Panoiu nu au jucat la fel de bine ca cei pe care i-au inlocuit, Fusho, Petrila…

- Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie…

- Cristiano Bergodi l-a scos din echipa pe Dragoș Grigore, iar „veteranul” de la Rapid e dezamagit ca nu mai joaca. Om de baza in stagiunea trecuta, stoperul in varsta de 36 de ani nu a mai prins niciun minut in campionatul acesta. Cristiano Bergodi a intinerit echipa de cand a fost instalat, insa cateva…

- Cristiano Bergodi, 58 de ani, are al doilea cel mai prost start de mandat de cand antreneaza in Romania. A acumulat doar 5 puncte cu Rapid in primele 5 etape ale alb-vișiniilor cu el la carma, numai cu FC Voluntari incepuse mai slab, 4 puncte caștigate in 5 runde. Rapid a fost invinsa de Petrolul in…

- Cristiano Bergodi are probleme uriașe la Rapid dupa doar cinci etape. Fanii au scandat numele lui Marius Șumudica, dupa ce echipa din Giulești a fost invinsa de Petrolul, in urma unor autogoluri de cascadorii rasului. Antrenorul italian a spus la conferința de presa ca el este cel vinovat de acest eșec…

- Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Rapid, crede ca forrmatia sa are nevoie de un declic pentru a se elibera din punct de vedere mental, dupa egalul de vineri seara, de pe teren propriu, scor 2-2 cu FC Botosani, scrie news.ro.„Am pierdut doua puncte. Trebuie lucrat mult la aspectul mental. Noi…

- Rapid a transferat in aceasta vara șase fotbaliști, dar odata cu instalarea lui Cristiano Bergodi pe banca tehnica, antrenorul italian a solicitat inca doi jucatori pentru a incerca indeplinirea obiectivului.