Dupa ce a inceput sa asambleze avioane de mici dimensiuni la Tancabești, in apropiere de București, spre surpriza tuturor, acum, fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu vrea sa dea iar lovitura cu o drona agricola romaneasca, adresata nu doar pieței locale, cat și celei externe. In aceste zile a avut loc la București BSDA 2024, […] The post Fostul ministru Radu Berceanu vrea și drone agricole, pe langa avioane appeared first on Puterea.ro .