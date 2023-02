Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea, ministru de interne la data comiterii faptelor, este acuzat de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier din anul 2015, care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina. Tribunalul Bucuresti ar putea da vineri sentinta in dosar, dupa amanarea din 31 ianuarie, informeaza Agerpres…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, ca nefondat, un recurs in casatie, o cale extraordinara de atac, prin care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, solicita rejudecarea dosarului in care a fost condamnat la 10 ani si 8 luni inchisoare pentru coruptie, conform Agerpres. Instanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat sa admita apelul si a decis achitarea, in dosarul in care mai multi politisti din cadrul IPJ Timis, printre care si lugojeanul Marian Temu, au fost condamnati in vara anului 2021. Temu, care era seful Politiei Recas, a fost arestat cateva zile la inceputul…

- Fostul primar Cristian Popescu-Piedone a introdus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o cale extraordinara de atac impotriva condamnarii de patru ani inchisoare primita in dosarul Colectiv, cererea sa urmand a fi dezbatuta in luna februarie 2023.

- Piedone și alți trei inculpați condamnați pentru rolul lor in tragedia din Clubul Colectiv folosesc o noua cale de a scapa de condamnare. Este vorba despre o cale extraordinara de atac pe care daca petenții condamnați o pierd, doar CEDO ii mai poate salva. Cristian Popescu Piedone (fost edil al Sectorului…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația in anulare a lui Liviu Dragnea la condamnarea sa de trei ani si sase luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de DGASPC Teleorman. La data de 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat de Inalta Curte la 3 ani și 6 luni de inchisoare…

- Fostul ministru iesean al Energiei Constantin Nita se intoarce in penitenciar, unde are de executat un rest de pedeapsa de trei ani si jumatate inchisoare pentru trafic de influenta, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In mai 2017, Constantin Nita a fost condamnat…