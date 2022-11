Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Energiei Constantin Nita se intoarce in penitenciar, unde are de executat un rest de pedeapsa de trei ani si jumatate inchisoare pentru trafic de influenta, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Judecatoarea Alina Ioana Ilie, de la Inalta Curte de Casație și Justiție – care a facut parte din completul ce a decis retrimiterea la Parchet a dosarului in care fostul procuror Mircea Negulescu este acuzat, alaturi de un fost politist, ca a „fabricat” probe – iese la pensie. Cererea de pensionare,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca Raiffeisen Bank urmeaza sa restituie sumele recalculate in raport cu cele incasate cu titlu de dobanzi, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Suma totala ajunge la 19 milioane de euro.…

- Elena Udrea a pierdut ultima șansa de a fi eliberata, dupa ce solicitarea ei de a-i fi anulata condamnarea de sase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute” a fost respinsa. Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni, ca nefondat, recursul in casatie, o cale…

- Avocatul Adrian Toni Neacsu, fost judecator, explica, referitor la consecințele deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția, ca aproape toate dosarele inca deschise și in care sunt vizate fapte comise inainte de 2014 ar putea fi inchise. Adrian Toni Neascu este de parere ca in…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat, marți, soluția in cazul aplicarii deciziilor Curții Constituționale a Romaniei privind prescripția. Completul ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit modul de aplicare a Deciziilor CCR 297/2018 si 358/2022 privind prescriptia…

- Gheorghe Dinca a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare in dosarul uciderii adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. El trebuie sa plateasca și familiilor celor doua victime daune morale de 700.000 euro. Dosarul Caracal a fost trimis in judecata de DIICOT in urma cu trei ani. Decizia Tribunalului…