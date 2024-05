Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul CFR-ului, a susținut conferința de presa premergatoare duelului cu FCSB, din etapa #9 a play-off-ului Superligii. Tehnicianul este de parere ca trupa lui Elias Charalambous (43 de ani) a meritat acest campionat, deși s-a intors de puțin timp in Superliga și nu este…

- Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut conferința de presa premergatoare partidei cu CFR Cluj, din etapa #9 a play-off-ului Superligii. Este partida la care noii campioni ai Romaniei vor primi trofeul și medaliile de campioni, prima data dupa 9 ani. Sunt așteptați peste…

- Farul Constanța intalnește Rapid București, miercuri seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a șasea a play-off-ului Superligii. Echipa antrenata de Gheorghe Hagi vine dupa victoria la pas cu CFR Cluj, scor 5-1, in timp ce giuleștenii au remizat etapa trecuta, scor 2-2, cu liderul FCSB. Managerul Farului,…

- Etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii de fotbal a inceput vineri, 12 aprilie, cu meciul Universitatea Craiova – Farul Constanța, rezultat 1-2 (FOTO). Duminica, 14 aprilie, de la ora 21:00, este programat jocul dintre CFR Cluj și liderul FCSB, iar ultima confruntare va avea loc luni, 15 aprilie: Rapid…

- Pentru ultimele doua locuri de play off, in ultima etapa din sezonul regular se lupta cinci echipe.Etapa a 30 a a Superligii 2023 2024, ultima a sezonului regular, incepe vineri, 8 martie 2024, cand sunt programate, de la aceeasi ora, 20.00, cinci partide.Partidele sunt cele in care joaca cele cinci…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat remiza cu Farul, scor 1-1, in etapa 29 a Superligii. Condusa la Ovidiu, CFR a egalat pe final, in minutul 82, prin supergolul inscris de Ajeti. Fara victorie in ultimele doua runde, ardelenii risca sa incheie etapa la 14 puncte sub liderul…

- Elias Charalambous a vorbit despre evoluția jucatorilor de la FCSB in meciul cu U Cluj, 0-0. Antrenorul cipriot și-a felicitat jucatorii pentru ca nu au luat gol, dar spune ca echipa a suferit pe faza ofensiva. In plus, declara ca nu se teme ca acest egal o va incurca pe FCSB in lupta pentru titlu,…

- Ionel Ganea, 50 de ani, spera ca U Cluj sa invinga diseara FCSB și Neluțu Sabau sa continue lupta pentru play-off. Nu considera ca FCSB se poate bucura din nou de caștigarea unui campionat. Și este de parere ca Zeljko Kopic poate salva Dinamo. Ionel Ganea, 50 de ani, s-a retras, momentan, din fotbal.…