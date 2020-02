Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat, luni, atacul comis duminica de un militant islamist in orasul Londra, soldat cu ranirea a trei persoane.Citește și: Problemele Boeing BUBUIE și in curtea Ryanair: 200 de milioane de pasageri ar putea ramane la sol! Un barbat a fost impușcat…

- Atacul cu maceta in care au fost ranite trei persoane duminica in sudul Londrei este de natura islamista, iar autorul sau, ucis de politie, avea atasat de corp un dispozitiv fals, a anuntat politia britanica, potrivit Agerpres. Atacatorul fusese eliberat recent din inchisoare, unde a fost inchis tot…

- Politia din Gent a intrat in alerta duminica dupa-amiaza in urma declararii unui atac cu cutitul in centrul orasului, unde cel putin doua persoane au fost ranite. Citeste si: Atac TERORIST la Londra. Barbatul impuscat de politie a murit. Ce declara martorii Incidentul a avut loc pe…

- Politia britanica a impuscat un barbat in Streatham, in sudul Londrei, in ceea ce a calificat drept un incident de natura terorista in care "se crede ca mai multi oameni au fost injunghiati", a anuntat duminica Politia Metropolitana. Citeste si:Revoltator, un jandarm filmat in timp ce snopeste…

- „Un barbat a fost impuscat de ofiteri inarmati in Streatham (sudul Londrei). In acest moment, se crede ca mai multe persoane au fost injunghiate. Circumstantele sunt cercetate; incidentul a fost declarat de natura terorista", a scris Politia Metropolitana pe pagina sa de Twitter. „Va rugam sa evitati…

- O expozitie dedicata formatiei ABBA se deschide vineri la Londra, printre obiectele expuse aflandu-se si o replica a scenei concursului Eurovision din 1974 castigat de trupa suedeza cu melodia ''Waterloo'', relateaza Reuters. Foto: (c) Lisi Niesner/REUTERS Obiecte personale apartinand…

- O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un individ le-a lovit cu un vehicul, luni dupa-amiaza, intr-un gest aparent deliberat, la periferia Londrei, informeaza postul Sky News, citat de Mediafax. Incidentul rutier a avut loc in zona Willingale, situata la periferia…

- Barbatul care a comis, vineri, atacul din centrul Londrei, ucigand doi oameni și ranind alți trei, fusese condamnat pentru infracțiuni legate de terorism și era eliberat condiționat, scrie BBC. Poliția Metropolitana a transmis ca atacatorul care a fost impușcat mortal de forțele de ordine este Usman…