Stiri pe aceeasi tema

- Tanar de 22 de ani, din Ighiu, prins DROGAT la volan: Polițiștii i-au facut dosar penal Un tanar de 22 de ani, din Ighiu, a fost prins DROGAT la volan. Polițiștii i-au facut dosar penal. La data de 15 iulie 2023, in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control,…

- Hunedorean cu permisul anulat prins la volan de polițiștii din Alba: Cum s-a ales și pasagera din mașina cu dosar penal Hunedorean cu permisul anulat prins la volan de polițiștii din Alba: Cum s-a ales și pasagera din mașina cu dosar penal La data de 9 iulie 2023, in jurul orei 09,45, polițiștii rutieri…

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost prins drogat la volan. „La data de 04.07.2023, in jurul orei 19:30, un barbat in varsta de 30 de ani, a fost depistat conducand un autoturism pe strada Stadionului din Faget, fiind sub influența substanțelor psihoactive.…

- Șofer din Cetatea de Balta, prins de polițiști la volan, cu alcoolemie de 1,47 mg/l. S-a ales cu dosar penal Un barbat din comuna Cetatea de Balta s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști, luni, in timp ce conducea sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 3…

- Tanar din Ocna Mureș prins la volan sub influența drogurilor: Polițiștii i-au deschis dosar penal Tanar din Ocna Mureș prins la volan sub influența drogurilor: Polițiștii i-au deschis dosar penal Un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiști, la volan,…

- Un tanar din Dambovița, in varsta de 22 de ani, a ramas duminica fara permis de conducere, dar in același timp, s-a ales și cu un dosar penal din partea polițiștilor. Barbatul, de fel din Lungulețu, a fost sancționat drastic de oamenii legii pentru ca a fost prins drogat la volan, in timp ce se plimba…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan dupa ce a consumat droguri. „In data de 10.06.2023, in jurul orei 18:25, polițiștii orașului Faget au oprit pentru control pe DJ 681 in localitatea Fardea, din judetul Timiș, un autoturism condus…

- La data de 24 aprilie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 34 de ani, din localitatea Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Jidvei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…