Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 nov – Sputnik. Curtea Constituționala a examinat astazi o sesizare a deputatului Dumitru Alaiba (PAS) cu privire la declararea strainilor persoane indezirabile pe motive de securitate naționala. © Photo : Miroslav RotariChicu: Declarație-trasnet despre Curtea Constituționala Audierile…

- Decizia nu este definitiva Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu politisti din cadrul Postului de Politie Adamclisi, au identificat un barbat, de 29 de ani, cercetat de autoritatile judiciare din Italia pentru savarsirea infractiunii de omor. Ieri, judecatorii Curtii…

- Ofițerii contraspionaj ai Serviciului de Securitate din Ucraina au deconspirat o schema care funcționa la scara larga de legalizare in Ucraina a cetațenilor din CSI, inclusiv Rusia, teritoriile necontrolate de autoritațile constituționale din Ucraina, regiunea transnistreana a Republicii Moldova și…

- Polițistul rapit de forțele transnistrene este acuzat de spionaj in favoarea Republicii Moldova. Cel puțin asta se arata intr-un comunicat plasat de Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinau.

- CHIȘINAU, 7 oct - Sputnik. Procuratura raionului Florești a inițiat o cauza penala pe faptul rapirii unui polițist și uzurpare de calitați oficiale de catre angajatii structurilor de forta din regiunea transnistreana. © Sputnik / Vladimir Polusatov O zi din viața unui polițistPotrivit unui…

- Dupa cum relateaza agenția de presa AZERTAC, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a susținut un discurs in fața Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, ale carei lucrari au loc la New York in aceste zile. Comentatori au subliniat tonul ferm prin care șeful statului azer a denunțat…

- Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, condamnat in dosarul procurorilor turci explulzați, in 2018, susține ca a acționat in interesele securitații naționale atunci cand a luat decizia de expluzare. Totuși, Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, considera ca deciziile s-au luat la…

- Extrasul sentintei de condamnare a fostului director al Serviciului de Informații și Securitate in dosarul expulzarii profesorilor turci a fost facut public. Documentul a fost desecretizat de Judecatoria Chisinau, la solicitarea Procuraturii Generale.