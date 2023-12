Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata a fostului director al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.), Pluta Cristian, pentru savarșirea infracțiunilor de luare de mita și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicitații, in scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Pluta Cristian se afla in acest moment in arest preventiv. In aceeași cauza, au fost trimiși in judecata sub acuzații diverse și alți inculpați, printre care și S.S.(inițiale…