Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DNA, Crin-Nicu Bologa, a vorbit la Radio Romania Actualitați despre politica de comunicare a DNA. Intrebat de ce nu mai exista o mediatizare atat de mare a cazurilor, Bologa a dat vina pe o decizie a CSM din 2018. „Un observator atent al activitații DNA poate sa observe ca aproape in…

- Cinci persoane au fost arestate preventiv si una pusa sub control judiciar intr-un dosar de proxenetism instrumentat de politisti de la Serviciul Investigatii Criminale - Politia Sectorului 5. "In perioada septembrie - noiembrie, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale - Politia…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj au efectuat o percheziție, in municipiul Cluj-Napoca, la locuința unui barbat, de 44 de ani, banuit de trafic de persoane. Din cercetari a reieșit ca, incepand din anul 2018, barbatul ar fi indus in eroare o femeie, de 52 de ani, profitand…

- Doi barbati au fost arestati preventiv, miercuri, pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc, au informat reprezentantii DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui. "Incepand cu luna februarie 2021 si pana in prezent, inculpatii, in varsta de 37 de ani, respectiv 66 de ani, au infiintat…

- Polițiștii din Campia Turzii au descins ieri la locuințele a 4 barbați din localitațile Ceanu Mare și Tritenii de Jos, care erau banuiți de furt calificat, tainuire și conducerea unui vehicul fara... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Curtea Suprema de la Minsk a scos vineri in afara legii Comitetul Helsinki din Belarus, ultima organizatie pentru drepturile omului care fusese inregistrata in aceasta tara, ca urmare a unui val de represiuni - ce s-au intensificat in ultimele luni - impotriva militantilor pentru drepturile omului si…

- Cel putin 50 de persoane au fost arestate de fortele de securitate din Belarus (KGB) sub acuzatii de insultare a unui reprezentant al puterii sau incitare la ura sociala dupa ce au postat opinii personale si comentarii pe retelele de socializare despre schimbul de focuri produs cu doua zile in urma…

- Doi barbați din Drobeta Turnu Severin, care ar fi angajați ai primariei, ar fi eliberat certificate de vaccinare false pentru 96 de persoane. In acest context, miercuri dimineața au loc 64 de percheziții in Mehedinți, Dolj și Caraș-Severin. Cei doi angajați ai primariei sunt anchetați pentru accesarea…