Stiri pe aceeasi tema

- Fugarul Cristian Rizea a ramas fara cetațenie moldoveneasca, potrivit unui drecret semnat de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si care a fost publicat in Monitorul Oficial din Moldova. Cand a obtinut cetatenia, Cristian Rizea si-a schimbat numele in Mihai Cristian Luigi. …

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu, care nu mai candideaza pentru un nou mandat, comenteaza, intr-o postare pe Facebook, listele PNL pentru alegerile parlamentare, afirmand ca se regasesc parlamentari care ar putea fi premiati pentru chiul, persoane nule ca activitate parlamentara, care ”au practicat tacerea…

- Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial, transmite Agerpres. Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit in functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului…

- Fostul ministru, Nicolae Banicioiu, susține, intr-o postare pe Facebook, ca acuzațiile care i se aduc sunt false și ca este pentru ridicarea imunitații. Banicioiu sugereaza ca dosarul ar avea la baza denunțul unei persoane certate cu legea și afirma ca iși dorește clarificarea cat mai rapida a situației,…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, rezultatele unei emisiuni de titluri de stat pe pagina proprie de Facebook, inainte ca rezultatele licitației sa fie anunțate oficial de catre BNR, ori de catre Ministerul Finanțelor, sau ca datele sa fie transmise prin intermediul portalurilor Bloomberg…

- Senatorul USR Allen Coliban l-a devansat cu 3.672 de voturi pe actualul edil, George Scripcaru, care conducea orașul din 2004. George Scripcaru a candidat din partea PNL. Allen Coliban și-a anunțat victoria pe Facebook, in noaptea de duminica spre luni, invitandu-și simpatizanții sa vina in fața Teatrului…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a anunțat, vineri, pe Facebook, ca este pregatit sa intre in programul de testare a vaccinului anti-COVID 19 Sputnik V, produs de Rusia. Acesta vrea, astfel, ca vaccinul sa ajunga cat mai repede in țara pe care o conduce, afirmand ca serul este singura varianta,…