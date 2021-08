Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Stefan Alexandru Baisanu, retinut joi pentru 24 de ore intr-un dosar de santaj, a fost pus in libertate si plasat sub masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, prin decizia procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava. Potrivit purtatorului…

