- Fostul CEO al Audi Rupert Stadler a fost condamnat marti, in Germania, la 21 de luni de inchisoare - cu suspendare - in dosarul ”Dieselgate” si la plata unei amenzi in valoare de 1, milioane de euro, devenind astfel primul conducator al grupului Volkswagen - sanctionat penal - in scandalul motoarelor…

- A sperat ca va caștiga 15.000 de euro și acum are de platit un milion de euro! E vorba despre un șofer de tir roman, care a fost prins in ianuarie, in Franța, transportand canabis. Joi, judecatorii l-au condamnat la 4 ani de inchisoare și la plata unei amenzi uriașe.

- Un milion de euro și 4 ani de inchisoare este pedeapsa primita de un șofer roman in Franța. Acesta conducea un tir și ar fi transportat aproape 160 de kilograme de canabis din Spania in Franța, potrivit publicației Ziarul Romanesc.