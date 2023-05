Stiri pe aceeasi tema

- Fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey, a criticat in mod deschis conducerea companiei de catre Elon Musk, intr-o serie de postari pe retelele sociale, scriind ca ”totul a luat-o razna” si ca Musk ”ar fi trebuit sa renunte” la achizitie, relateaza CNBC.

- Elon Musk a pierdut vineri, 21 aprilie, aproximativ 12,6 miliarde de dolari din averea sa neta, fiind cel mai mare declin de pana acum, in acest an, potrivit Business Insider, care citeaza indicele miliardarilor realizat de Bloomberg.Elon Musk este in continuare a doua cea mai bogata persoana din lume,…

- Elon Musk ia in serios proiectele legate de AI si atunci cand nu semneaza o scrisoare deschisa in care cere o pauza de 6 luni de la dezvoltarea ChatGPT, el isi face… provizii de placi grafice. Surse din industrie afirma ca Musk a cumparat mii de GPU-uri recent. Aparent aceste GPU-uri sunt pentru un…

- Musk a facut aceasta declaratia participantilor la Summitul Guvernamental Mondial din Dubai, la scurt timp dupa ce a mentionat dezvoltarea ChatGPT. ”Este atat pozitiva, cat si negativa si are o mare, mare perspectiva, o mare capacitate”, a spus Musk. Dar, el a subliniat ca ”odata cu asta vine un mare…

- Musk a facut aceasta declaratia participantilor la Summitul Guvernamental Mondial din Dubai, la scurt timp dupa ce a mentionat dezvoltarea ChatGPT.”Este atat pozitiva, cat si negativa si are o mare, mare perspectiva, o mare capacitate”, a spus Musk.Dar, el a subliniat ca ”odata cu asta vine un mare…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a declarat miercuri ca anul trecut a donat acțiuni in valoare de aproximativ 1,95 miliarde de dolari ale companiei in scopuri caritabile. Donația conține 11,6 milioane de acțiuni și a fost descrisa intr-un document depus la autoritațile de reglementare din…

- Elon Musk, șeful Tesla, SpaceX și al Twitter, a glumit ca doborarea mai multor obiecte zburatoare neidentificate de catre Statele Unite in ultimele zile nu ar trebui sa ingrijoreze, fiindca ar fi vorba de „prieteni” ai sai veniți in vizita. „Nu va faceți griji, sunt doar unii prieteni ai mei in vizita”,…