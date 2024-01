Stiri pe aceeasi tema

- Generalul (r) Iulian Cristian Gherghe, fost locțiitor al comandantului Direcției de Informații a Armatei, a fost trimis in judecata de Parchetul Judecatoriei Sector 5 pentru fals in declarații in forma continuata. Timp de trei ani, acuza procurorii, Gherghe nu a trecut in declarațiile de avere activele…

- Angajata de la Serviciul urbanism din Primaria Gura Vadului care a fost retinuta miercuri in dosarul in care este anchetat incendiul de la pensiunea Ferma Dacilor a fost pusa in libertate, joi, pentru ca instanta de judecata nu s-a pronuntat cu privire la propunerea procurorilor de emitere a unui mandat…

- Primarul comunei Gura Vadului, Marius Nicolae Sora, fostul edil, dar si o functionara de la urbanism din Primarie sunt audiati miercuri, 17 ianuarie, in dosarul deschis in urma incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, in urma caruia opt oameni au murit carbonizati, a relatat news.ro.Cei trei au fost…

- Tribunalul Prahova a amanat, joi, 11 ianuarie, pentru o saptamana, judecata in dosarul privind redeschiderea de catre DNA a urmaririi penale in dosarul care viza modul in care au fost facute controalele la mai multe pensiuni si crame din Prahova, printre care si la Ferma Dacilor, transmite Agerpres.Potrivit…

- Magistrații de la Judecatoria Ploiești au dispus, miercuri, arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Cornel Dinicu, patronul de facto al firmei care administra pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, unde 8 persoane au murit in urma unui incendiu, potrivit surselor oficiale citate de G4Media.Adrian…

- Una dintre victimele incendiului de la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, este fiul șefului Direcției Generale de Informații a Apararii, generalul Petru Baiceanu, potrivit unor surse judiciare. Vlad Baiceanu avea 21 de ani și era student la Universitatea din București, și și se numara printre…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție l-au reținut pe Adam George Marius, șeful Serviciului de management al documentelor și comunicare instituționala in cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (D.G.I.T.L.) Sector 6 Bucuresti. Adam George Marius este acuzat de savarșirea…

- Serviciul secret al Armatei, transformat radical: DGIA va putea deține firme și va putea face filaje, interceptari și percheziții Serviciul secret al Armatei, transformat radical: Armata Romana intenționeaza sa ofere Direcției Generale de Informații a Armatei personalitate juridica și implicit sa ii…