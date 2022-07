Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Adrian Iacob, si fostul prorector al unitatii de invatamant, Petrica Mihail Marcoci, au fost condamnati definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cate 3 ani inchisoare cu suspendare pentru santaj, fiind acuzati ca l-au determinat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului DAMASCHIN MARIUS, la data faptei executor judecatoresc, pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul public a obținut…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus luni, 27 iunie, achitarea definitiva a europarlamentarului Vasile Blaga intr-un dosar de trafic de influenta.Vasile Blaga a fost trimis in judecata de DNA in acest dosar in anul 2016.In octombrie 2017, Tribunalul Bucuresti…

- Fostul lider al PDL Vasile Blaga a fost achitat, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care era acuzat de trafic de influenta, iar decizia magistratilor este definitiva. ICCJ a anuntat, luni, ca respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe langa…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus, luni, achitarea definitiva a europarlamentarului Vasile Blaga intr-un dosar de trafic de influenta.Vasile Blaga a fost trimis in judecata de DNA in acest dosar in anul 2016.In octombrie 2017, Tribunalul Bucuresti l-a achitat pe fostul…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema ar putea stabili, luni, daca va continua judecata apelurilor din dosarul in care Darius Valcov a primit deja opt ani cu executare in prima faza a procesului sau daca prima decizie va fi anulata definitiv iar judecata reluata de la zero. Instanța…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema ar putea stabili, luni, daca va continua judecata apelurilor din dosarul in care Darius Valcov a primit deja opt ani cu executare in prima faza a procesului sau daca prima decizie va fi anulata definitiv iar judecata reluata de la zero. Instanța…

- Fostul președinte Traian Basescu a cerut in instanța suspendarea deciziei de retragere a dispozitivului de protecție și paza, emisa de SPP pe 28 martie. Acțiunea este pe rolul Curții de Apel București, care nu a stabilit inca un termen de judecata.Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv,…