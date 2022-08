Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a declarat, miercuri, la Digi 24, ca autoritatile intentioneaza sa faca investitii in parcuri solare si eoliene. “Avem capitolul de REPower EU, cel care urmeaza a fi introdus in PNRR al Romaniei, si avem in vedere atat investitii in energia verde si aici discutam de parcuri solare si…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca jalonul legat de pensiile speciale din Planul National de Redresare si Rezilienta trebuie lamurit mai devreme de luna decembrie, atunci cand este cererea de plata, deoarece in acest caz avem de-a face cu reforme grele.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca jalonul legat de legea avertizorilor de integritate din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este in proces de validare cu Comisia Europeana, precizand ca aceasta problema trebuie lamurita pana in luna octombrie,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca termenul limita pentru jalonul din Planul National de Redresare si Rezilienta privind pensiile speciale este luna decembrie si sustine ca pana atunci aceasta problema trebuie reglementata. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Romania ar putea incasa la finalul lunii iulie, de la Comisia Europeana, cele 3 miliarde de euro in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), bani care vor ajuta la stabizarea financiara a Romaniei, a declarat joi Marcel Bolos – Ministrul Investitiilor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca Romania are multe motive de a renegocia Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), el subliniind ca este nevoie de argumente aduse Comisiei Europene pentru ca aceasta sa accepte schimbarea termenilor agreati in Plan.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, catalogheaza drept „foarte grea” misiunea Ministerului Transporturilor de a realiza peste 400 de kilometri de autostrada prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Bolos e de parere ca, daca cei de la ministerul de resort vor realiza…