Procuratura Anticorupție anunța ca, astazi, 19 aprilie, a expediat in judecata cauza penala in privința fostei viceguvernatoare BNM, Emma Tabirța, in dosarul „Frauda bancara”. Anunțul in acest sens a fost facut de catre procurorul Octavian Iachimovschi, intr-o conferința de presa susținuta cu privire la condamnarea lui Ilan Șor la 15 ani de inchisoare. Ilan Șor a fost condamnat de Curtea de