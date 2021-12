Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 17 și 23 ani, din Cluj-Napoca, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 23 noiembrie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre…

- Trei barbați au jefuit, intr-o singura noapte, 13 cavouri din cimitirul unei comune din Dambovița. Au furat 14.000 de lei și mai multe bijuterii din aur. Cei trei au fost reținuți de polițiști și vor fi trimiși in judecata pentru profanare de morminte.

- Unul din cei mai indragiti muzicieni din Barlad, Ioan Bigea, a fost calcat de hoti chiar in pragul sarbatorilor de iarna. Persoane necunoscute i-au spart in noaptea de 4 spre 5 decembrie studioul situat pe o strada mai retrasa din oras.

- Telescaunul este situat in varful muntelui, la 1800 de metri altitudine, insa chiar și așa hoții au ajuns in camera de control, spațiu care a fost vandalizat și de unde au extras componente importante. Vorbim, in special, despre cabluri de cupru.Instalația era nefuncționala inca de anul trecut, și asta…

- Hoții au furat cantitați importante de motorina din baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Prejudiciul reclamat de SUA este de aproximativ 2 milioane de dolari. Miercuri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri…

- Seiful unei firme de curierat de langa Timisoara a fost spart, in noaptea de marti spre miercuri, iar hotii ar fi furat aproximativ 100.000 de euro. Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat si incearca sa afle cine a dat spargerea. "Azi-dimineata, in jurul orei 04:30, politistii Sectiei…

- Un barbat a pus in pericol circulația feroviara intre stațiile Valea Lunga și Blaj, dupa ce a furat patru cabluri de semnalizsre pe care a vrut sa le valorifice vanzandu-le la fier vechi. In actul de sesizare s-a reținut, in fapt ca, in perioada 31 ianuarie – 1 februarie 2020, inculpatul A. A., in doua…