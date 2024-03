Stiri pe aceeasi tema

- Trei membri ai Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș se afla pe lista candidaților pentru alegerile europarlamentare din acest an, a anunțat joi, 29 februarie, Dan Tanasa, deputat AUR de Mureș. "Și eu și domnul Biro (Razvan Biro, președintele AUR Mureș – n.a.) suntem prezenți pe aceasta lista…

- Președintele Consiliului Județean Cluj considera ca, poziția a 13-a, ocupata de europarlamentarul Daniel Buda, pe prima lista, neoficiala și, probabil, supusa schimbarilor, cu candidații alianței PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, nu este in concordanța cu performanțele organizației…

- Luptatoarea romana Andreea Beatrice Ana a devenit joi campioana europeana la categoria 55 de kilograme. Ea a invins in categoric in finala competiției de la București pe moldoveanca Mariana Draguțan. In drumul spre finala, Ana a invins o bulgaroaica, o ucraineanca și o luptatoare germana. Dupa medaliile…

- Sute de sustinatori ai Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), flancati de jandarmi, au protestat miercuri seara in Piata Victoriei si ulterior in fata sediului PSD din Bulevardul Kisellef fata de intentia coalitiei de guvernare de a comasa alegerile locale cu cele europarlamentare in acest an, relateaza…

- Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anuntat ca primul Congres al formatiunii va fi organizat la sfarsitul lunii martie, o alta decizie a conducerii partidului fiind desemnarea lui Antonel Tanase ca sef de campanie la europarlamentare, conform news.ro.Ludovic Orban a anuntat ca in ceea ce…

- Rares Bogdan intervine in cazul interdicției lui George Simion in R. Moldova: E cat se poate normal ca opinia publica sa stie aceste motiveEuroparlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, afirma ca autoritatile de la Bucuresti vor solicita celor de la Chisinau sa comunice motivele pentru…

- Lista candidatilor Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) la alegerile europarlamentare a fost prezentata, duminica, la Lodi, in Italia. Presedintele formatiunii, George Simion, a afirmat ca diaspora e „principalul inamic” al sistemului care „jefuieste Romania”. „Sunteti principalul inamic al acestui…

- Invitatul de astazi la podcastul „Puterea Cuvantului” este fosta saritoare in inalțime Monica Iagar, campioana europeana, care ne impartașește cateva din secretele care au condus-o in varful ierarhiei la nivel internațional. “Cand colegii mei scriau in oracole, eu aveam caiet de performanța”, a declarat…