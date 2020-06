Fostă administratoare de asociaţie, condamnată definitiv a doua oară Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa respinga apelul formulat de o fosta administratoare a Asociației de Proprietari nr. 4 ”Mareșal Ion Antonescu”. In vara anului trecut, femeia a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru delapidare. Acesta este al doilea dosar in care fosta administratoare este condamnata definitiv. In primul, in care a fost acuzata de delapidarea Asociatiei de Proprietari nr.1 Baraca, a primit un an de inchisoare, tot cu suspendare. Cercetarile in acest dosar de delapidare au fost incepute in iunie 2011 , la sesizarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

