- Viceprimarul comunei Varadia din județul Caraș Severin, Dorin Racu, a fost ridicat de INTERPOL in cursul zilei de vineri, 3 februarie, dupa ce a fost dat in urmarire internationala de catre Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, Biroul Procurorului General din Louisiana.Dorin Racu…

