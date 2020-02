Stiri pe aceeasi tema

- PMP Turda a devenit primul partid local care a depașit 3.000 de fani ai paginii de Facebook. In mai puțin de o luna, au adaugat circa 400 de aprecieri noi, dupa mai multe intrari ale unor oameni noi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe pagina de Facebook a PSD-ului, se aduc acuzatii grave PNL-ului. „O afacere de partid, pusa la cale de cel care dimineața este ministru al Sanatații iar seara angajat al unei clinici private”, este scris pe pagina. „PNL vrea sa puna mana pe 6,4 miliarde de lei. Aceasta este MIZA privatizarii programelor…

- Oana Lis si-a obisnuit fanii cu postarile amuzante. In urma cu doua zile, blondina și-a fotografiat soțul, pe Viorel Lis (75 de ani), fostul primar al Capitalei, in timp ce tremura de frica pe scaunul medicului stomatolog. Pentru a mai detensiona situația, Oana a scris, in dreptul pozei: "Viorel…

- Nervi intinsi la maxim in PNL Prahova. Cu Andrei Volosevici reintrat in peisaj, calculele liberalilor (si nu numai) au fost serios date peste cap, astfel ca s-a ajuns la masuri drastice, negandite, exact ca pe vremea lui Ceausescu. Cine nu slujeste imparatul, va fi executat in piata Zoia Staicu, membru…

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Fostul primar al Moscovei Iuri Lujkov a murit marți in Germania, la varsta de 84 de ani. El a decedat in timpul unei operații pe cord. Iuri Lujkov s-a nascut pe 21 septembrie 1936 la Moscova. El a fost cel de al doilea primar al capitalei ruse, din 6 iunie 1992.…

- Imputernicitul Guvernului Federal al Germaniei pentru problemele imigrantilor de origine germana si minoritati, Bernd Fabritius, crede ca victoria lui Klaus Iohannis in alegerile prezidentiale este una buna nu doar pentru Romania, ci si pentru Europa. "Il felicit pe Klaus Johannis pentru realegerea…

- Deputatul Partidului Democrat, Alexandru Botnari, ar refuza fotoliu de primar de Hancești, pe care l-a caștigat in urma alegerilor locale generale și ar ramane in funcția de deputat. Despre aceasta a declarat Ilian Cașu intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Liderul USR Dan Barna spune ca fostul președinte Traian Basescu „are un tupeu special” atunci cand acuza USR ca este un partid neomarxist. Barna il sfatuiște pe Basescu sa ramana „in barca lui”, iar daca tot n-a gasit vaporul acela pe care urma sa plece la final de mandat, „macar un pic de decența ar…